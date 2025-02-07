Псковичи рассказали о своём участии в программе «Делай музыку»

09:29, 07 февраля 2025, ПАИ

Псковичи Тахир Ташпулатов и Иван Корнышев рассказали о своём участии в программе «Делай музыку» от академии «Меганом» и Творческого молодежного сообщества современной музыки. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.

Молодые люди пройдут путь от теории к практике на студиях звукозаписи, получат опыт работы в творческих командах и представят свои результаты на шоу-кейсе.

В результате будут созданы песни, которые выйдут на музыкальном лейбле «Таврида.АРТ», а также в сотрудничестве с другими лейблами-партнёрами. Лучшие участники получат возможность присоединиться к Творческому молодежному сообществу современной музыки и сотрудничать с партнёрами: радиостанциями, шоу-программами и кинокомпаниями, подчеркнули в комитете.

«Здесь очень много классных заездов, например наш – «Делай музыку». Здесь мы проходим обучение. Я – в качестве менеджера, а Тахир – в качестве музыкального продюсера. Для участников созданы все условия, чтобы работать с крутыми экспертами и спикерами и комфортно отдыхать. Нам здесь очень нравится», – поделился Иван Корнышев.

Арт-кластер «Таврида» открыл свои двери в 2023 году. Одним из его направлений стала академия. Основной её принцип – непрерывное образование под руководством ведущих специалистов творческих индустрий. Образовательный процесс осуществляется в различных форматах: акселераторы, очные и дистанционные занятия.