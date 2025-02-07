Какие продукты подешевели в Псковской области, рассказали эксперты

10:18, 07 февраля 2025, ПАИ

Самые подешевевшие с 27 января по 3 февраля продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная подешевела на 4,54 %, вермишель – на 3,73 %, столовая свёкла – на 2,78 %, творог – на 2,44 %, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности – на 2,06 %, куры охлаждённые и мороженые – на 1,96 %, десяток куриных яиц – на 1,62 %, чай чёрный байховый – на 0,88 % и свинина – на 0,82 %.

Ранее псковичам рассказали о самых подорожавших с 27 января по 3 февраля продуктах в Псковской области. Первое место по стоимости заняла крупа гречневая ядрица – её цена увеличилась на 6,59 %.