Четыре машины сгорело во время пожара в автосервисе Пскова

10:12, 07 февраля 2025, ПАИ

Четыре легковых автомобиля сгорели во время техногенного пожара в автосервисе на улице Дачной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Добавим, что предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети внутри производственного здания.

Напомним, что пожар произошёл вечером 6 февраля. Сотрудники МЧС вытащили из горящего здания шесть газовых баллонов и спасли два соседних здания.