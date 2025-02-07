Об онкоскрининге расскажут в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

10:23, 07 февраля 2025, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 7 февраля, в 14:00. Гостями станут главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк и главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.

Специалисты расскажут, что такое онкоскрининг, как, когда и с какой целью его проводят, зачем нужен онкоскрининг, если есть онкомаркеры, каким группам пациентов он особенно показан, кому и какие дополнительные исследования назначают на втором этапе диспансеризации.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостям эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.