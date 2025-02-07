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Общество

Анастасия Повторейко: Расширение мер поддержки семей участников СВО имеет положительное моральное значение

Новость о расширении поддержки семей участников СВО имеет широкое положительное моральное и социальное значение, заявила главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

Фото: ПАИ

По её мнению, обеспечение детей ветеранов СВО, получивших инвалидность, горячим питанием в школах и профессиональных образовательных организациях при очном обучении по программам СПО – практическая бытовая помощь семье в кормлении ребенка.

«Продление на 6 месяцев права родных пользоваться всеми установленными мерами поддержки в случае объявления участника СВО пропавшим без вести создаёт возможность семье в социальном плане оставаться в стабильном положении, находясь при этом и в трудной моральной обстановке. Потому что в большей степени задачей государства является поддержка граждан не в период благополучия, а в момент беды и лишений», – отметила Анастасия Повторейко.

Медик также добавила, что особое по значимости решение, принятое губернатором региона, это получение права совершеннолетних детей, а при отсутствии таковых – братьев и сестер погибшего участника СВО на единовременную выплату, в случае отсутствия несовершеннолетних детей, супруги или родителей. «Подобная инициатива реализует принцип справедливости и, бесспорно, воплощает волю героя на поддержку близких и родных ему людей», – заявила Анастасия Повторейко.

«Явное одобрение расширения Михаилом Ведерниковым мер поддержки семей участников СВО наступает вследствие того, что решение было принято по итогам рабочего выезда в Печорский муниципальный округ и общения с представителями местного территориального общественного самоуправления. ТОС давно подтвердили, что являются прямым выражением единства и воли граждан на местах. Таким образом, новые конкретные меры поддержки имеют не абстрактный характер, а несут реальный запрос особой категории граждан – членов семей участников СВО – на гарантии, защиту и понимание», – подытожила Анастасия Повторейко.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс несколько изменений в указ о поддержке семей участников СВО.

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Анастасия Повторейко: Расширение мер поддержки семей участников СВО имеет положительное моральное значение

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