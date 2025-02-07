Более 100 тысяч рублей составляет средняя зарплата врачей в Псковской областной больнице

11:36, 07 февраля 2025, ПАИ

Средний размер зарплаты медицинских работников Псковской областной клинической больницы назвал главный врач медучреждения Евгений Панфёров.

Согласно данным, к концу 2024 года средний размер заработной планы врачей составил 107 тысяч рублей. С 2019 года он вырос практически вдвое – с 66,6 тысячи рублей.

У среднего медицинского персонала этот показатель в 2024 году достиг более 52 тысяч рублей против 34,8 тысячи рублей в 2019 году, а у младшего среднего персонала – почти 43 тысячи рублей против 27,9 тысячи рублей за аналогичный период.

Подробности о работе Псковской областной клинической больницы смотрите в большом интервью главврача Евгения Панфёрова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ранее сообщалось, что новые автомобили для медиков поступили в Псковскую область.