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Общество

Выпуск авторской программы детского омбудсмена Псковской области будет посвящён спасению детей от огня

Очередной выпуск авторской программы уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!» будет посвящен профилактике гибели детей при пожарах. Программа выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 7 февраля, в 12:30.

Наталия Соколова. Фото: ПАИ

Сколько детей погибло в огне в Псковской области в 2024 году? Зачем передавать из поколения в поколение фразу «спички детям не игрушка»? Почему нельзя вытаскивать батарейки из датчиков дыма и огня?

Об этом Наталия Соколова расскажет в 12:30 в эфире «Серебряного дождя».

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