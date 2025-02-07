Выпуск авторской программы детского омбудсмена Псковской области будет посвящён спасению детей от огня

12:08, 07 февраля 2025, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!» будет посвящен профилактике гибели детей при пожарах. Программа выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 7 февраля, в 12:30.

Сколько детей погибло в огне в Псковской области в 2024 году? Зачем передавать из поколения в поколение фразу «спички детям не игрушка»? Почему нельзя вытаскивать батарейки из датчиков дыма и огня?

Об этом Наталия Соколова расскажет в 12:30 в эфире «Серебряного дождя».