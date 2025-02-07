63 ТОС зарегистрировано в Пскове

12:16, 07 февраля 2025, ПАИ

О количестве территориальных общественных самоуправлений в Пскове рассказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко во время депутатской учёбы по организации и работе ТОС 6 февраля, сообщает корреспондент ПАИ.

По его словам, за три прошедших года количество ТОС в городе увеличилось в десять раз. «Однако не всё ещё гладко и отлично», – подчеркнул он и напомнил, что 2022 год начинался всего с восьми ТОС.

«За три года это движение объединило 74 территориальных общественных самоуправления. Тот, кто пришёл осознанно и его волнуют интересы граждан, у того всё получается, но есть и те, к кому приходится призывать. Общими усилиями будем работать и помогать», – сказал Александр Гончаренко.

Он отметил, что среди депутатов в этом направлении есть лидеры, середняки и опаздывающие.

Так, больше всего ТОС (16) зарегистрировано в округе № 12. На втором месте по количеству ТОС – округ № 7 с 12 территориальными общественными самоуправлениями. На третьем – округ № 1 – девять ТОС.

По одному ТОС – в округах № 2, 3, 6, 11. А в городских округах № 8, 14 и 15 – ни одного ТОС. Всего в Пскове по состоянию на январь 2025 года зарегистрировано 63 ТОС.

Напомним, что 6 февраля в Псковской городской Думе прошло очередное занятие для депутатов и их помощников для повышения уровня их знаний и компетентности по организации и работе ТОС.