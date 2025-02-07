Самые подорожавшие и подешевевшие непродовольственные товары в Псковской области назвали эксперты

13:53, 07 февраля 2025, ПАИ

О самых подорожавших и подешевевших непродовольственных товарах с 27 января по 3 февраля в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, зубная щётка подорожала на 5,36 %, стиральный порошок – на 4,16 %, туалетное мыло – на 3,58 %, детские подгузники – на 3,28 % и зубная паста – на 2,39 %.

Подешевели напольный электропылесос (на 3,51 %), туалетная бумага (на 1,39 %), женские колготки (на 1,09 %) и шампунь (на 0,64 %).

Напомним, что среди продовольственных товаров больше всего подорожала крупа гречневая ядрица – ценник на неё вырос на 6,59 %.