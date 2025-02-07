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Общество

Начался приём заявок на конкурс на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024»

Начался приём заявок для участия в конкурсе на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024», сообщили ПАИ в Псковской областной научной библиотеке.

Фото: областная библиотека

Конкурс пройдет в пяти основных номинациях – «Книга года», «Человек книги», «Лучшее издание по истории края», «Лучшее литературно-художественное произведение», «Лучшее издание патриотической направленности». Специальные номинации: «К 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина», «Сохраняя семейные традиции», «К Году семьи в Российской Федерации».

Награждение победителей пройдет в апреле на книжном форуме «Русский Запад».

Заявку можно подать до 24 марта по адресу: 180000, Псков, улица Профсозная, 2, кабинет 101, Региональный краеведческий центр с пометкой «На конкурс». Телефон для справок (8 8112) 72-84-07.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Псковской областной библиотеки.

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