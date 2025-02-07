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Чем варенье полезнее конфет, рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

Чем варенье полезнее конфет, рассказали псковичам в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото из группы "Деревенский разносол" в соцсети "ВКонтакте"

Чаще всего варенье готовят из фруктов и ягод, а это кладезь витаминов и макро- и микроэлементов, и даже при тепловой обработке часть полезных веществ сохраняется.

Более-менее устойчив витамин А. Термостабильны витамины группы В, особенно в кислой среде. Остается также витамин Е. Аскорбиновая кислота сильно разрушается. Можно немного уменьшить ее потерю, если бросить фрукты и ягоды в уже кипящую воду или не измельчать их.

Почти не изменяется при варке клетчатка, которая, попав в кишечник, стимулирует его работу и абсорбирует вредные вещества. В варенье сохраняются и минеральные вещества.

«Чтобы сохранить как можно больше витаминов, сократите время приготовления и старайтесь не кипятить продукты по несколько раз. Еще более действенный способ – просто перетереть ягоды и фрукты с сахаром», – рекомендовали в Роспотребнадзоре.

Людям с сахарным диабетом, ожирением и детям до 5 лет стоит ограничивать потребление варенья.

Ранее сообщалось, что президент Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья, руководитель пресс-службы международного движения «Бессмертный полк России», журналист-международник, блогер Светлана Конев осталась в восторге от псковского варенья с лисичками и апельсинами.

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