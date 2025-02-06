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Лакомства из Псковской области расходятся по всему миру

Президент Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья, руководитель пресс-службы международного движения «Бессмертный полк России», журналист-международник, блогер Светлана Конев в своём Telegram-канале рассказала, что осталась в восторге от псковского варенья с лисичками и апельсинами. Корреспондент ПАИ связался с создателем бренда «Деревенский разносол» из Новоржевского района Людмилой Ивановой и узнал, как такие рекомендации помогают в популяризации продукции.

Лакомства из Новоржевского района расходятся по всему миру. Фото здесь и далее: группа «Деревенский разносол» в соцсети «ВКонтакте»

«Она случайно зашла, попробовала, и на некоммерческой основе стала рассказывать о нашем продукте и о лавке. Такое сарафанное радио на популярность продукции понятно, что влияет, потому что в соцсетях начинают об этом писать», – поделилась Людмила Иванова.

При этом, по её словам, рекомендации в соцсетях всё же больше направлены на развитие всего ярмарочного пространства на улице Пушкина в Пскове.

«Туристы хотят взять что-то эксклюзивное, что-то необычное. Но сейчас удивить сложно чем-либо в плане туристического сувенира. И люди очень хорошо, особенно туристы, берут варенье из лисичек. Вот оно полетело в Швейцарию, были покупатели, которые брали у нас иван-чай и в Китай везли. Была ещё одна девушка, которая взяла маленькую баночку варенья в Италию, чтобы супруга угостить. Сами же псковичи уже приходят за ним постоянно», – рассказала она.

Изготовлением варенья женщина занимается уже на протяжении шести лет.

«Методом проб и ошибок я добилась того, что получилось такое варенье. И получилось два вида: лисичка с апельсином – варенье-соус для сыра, а ещё есть лисичка с брусникой – это больше к мясу будет подходить. Это необычное варенье, варится оно не один день, там не только лисички и сахар. Это сложная технология – нужно, чтобы лисичка осталась цукатом, чтобы консистенция была та, которая нужна, чтобы не потерять вкус лисички, потому что ты сначала кушаешь это – и сладко, а послевкусие всё равно остаётся, тоненькие нотки грибов всё равно присутствуют», – отметила создатель бренда «Деревенский разносол».

Кроме того, каждая баночка для варенья также расписана вручную. «Я всё пишу вручную. Я считаю, что именно такая этикетка показывает человеку, что у нас всё сделано вручную, с душой и любовью. Конечно проще заказать любые печатные этикетки, сейчас возможностей для этого много. Но моё мнение, что как только я прилеплю на мою банку печатную этикетку, то это уже не будет домашним эксклюзивным продуктом. Поэтому если когда-то будут этикетки, то все они исключительно будут написаны моей рукою, вплоть до их состава. И уже в типографии это сделают, чтобы просто можно было тиражом печатать», – отметила Людмила Иванова.

Она также напомнила, что сейчас участвует в голосовании премии «Народное признание – 2024». На данный момент ее лакомства лидируют во втором туре в своей номинации.

Напомним также, чьто ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказывал о псковском хлебе. Также владелец хлебопекарни «С неба хлеб» Язепс Юстс стал гостем программы программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь».

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