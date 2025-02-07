Почти четыре тысячи профилактических мероприятий по недопущению гибели детей провели сотрудники МЧС в Псковской области

15:48, 07 февраля 2025, ПАИ

Почти четыре тысячи профилактических мероприятий по недопущению гибели детей провели сотрудники МЧС в Псковской области. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в очередном выпуске программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Хочу поблагодарить сотрудников Главного управления МЧС по Псковской области за профессионально организованную профилактическую работу по недопущению гибели детей. Почти четыре тысячи мероприятий было организовано ими в регионе, начиная с детских садов. Это и рейды, и уроки безопасности, и тренировки, массовые мероприятия, экскурсии», – отметила Наталия Соколова.

Кроме того, уже 21 год в школах Псковской области проходит конкурс «Я и пожарная безопасность» для учащихся 4 классов, добавила она.

«Только совместная бдительность и внимание к воспитанию детей будут способствовать их безопасному и счастливому развитию. Берегите своих детей», – заключила Наталия Соколова.

Ранее сообщалось, что ни одного пожара по вине детей не зафиксировано в Псковской области в прошлом году.