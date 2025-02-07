Народный артист России Сергей Мигицко приглашает псковичей на показ мультсериала о Пушкине
Народный артист России Сергей Мигицко приглашает псковичей на второй концертный показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское. Продолжение» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, где он прочтёт стихи Александра Пушкина. Видео опубликовали в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«С удовольствием Сергей Мигицко в моём лице приезжает 10 февраля в Псков. В город, который я безумно люблю за его историю и культуру. В Большом концертном зале филармонии я приму участие в очень интересном музыкально-мультипликационно-поэтическом вечере. Я думаю, что вам понравится эта история – она очень объёмная, очень возвышенная и очень эмоциональная», – подчеркнул артист.
В проекте мультипликационным и музыкальным языком обнаружены некоторые юмористические мысли, которые находятся между строк произведений и жития А. С. Пушкина, заметил Сергей Мигицко.
«Что буду делать я? А я буду читать Пушкина в оригинале. Вот этим-то и интересно будет нам всем 10 февраля вечером в Большом концертном зале филармонии. До встречи, ваш Сергей Мигицко», – заключил народный артист России.
Напомним, что показ состоится на сцене БКЗ Псковской областной филармонии 10 февраля. Мероприятие начнётся в 19:00.
Народный артист России Сергей Мигицко приглашает псковичей на показ мультсериала о Пушкине
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