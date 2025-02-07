Выставка «Новая земля» готовится к открытию в Пскове

18:48, 07 февраля 2025, ПАИ

Керамическую выставку «Новая земля» монтируют в Псковской областной библиотеке, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

Открытие состоится 8 февраля в 16:00. Выставка будет работать до 22 февраля: с понедельника по четверг – с 10:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 18:00.

Гостей познакомят с авторами проекта и технологиями создания керамики, а также расскажут, как живут и чем занимаются художники в деревне. Будет представлено 20 скульптур, объектов и инсталляций по мотивам локальной идентичности Печорской земли.

Ранее выставка проходила в 2024 году в Псковском областном центре народного творчества.