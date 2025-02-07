Мария Тучак: Интерес к «Зарнице 2.0» в Псковской области удвоится в этом году

17:26, 07 февраля 2025, ПАИ

Интерес к «Зарнице 2.0» в Псковской области удвоится в этом году, заявила председатель регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак в медиацентре ПАИ на пресс-конференции, посвящённой организации и проведению военно-патриотической игры.

«Я уверена, что эта история будет увлекательной, а интерес, который показали ребята в прошлом году, удвоится. Отборочный этап «Зарницы 2.0» продлится до конца февраля, в него включена тактическая игра на местности, ребята будут соревноваться на базе своих школ. Потом пройдёт муниципальный этап, а позже – региональный», – отметила она.

Мария Тучак также рассказала, что военно-патриотическая игра продолжает совершенствоваться и теперь участники могут пробовать управлять дронами. Кроме того, в ходе соревнований можно будет испытать себя в использовании специальных компьютерных программ для борьбы с хакерскими атаками.

Отборочный этап на «Зарницу 2.0» стартовал 2 февраля и продлится до конца месяца. Муниципальный этап продлится до 16 апреля. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф на базе своего образовательного учреждения и собрать команду.