Михаил Ведерников призвал провести анализ дорожно-транспортных происшествий

17:35, 07 февраля 2025, ПАИ

Первое в этом году заседание межведомственной региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор отметил, что за последний год в области наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий. Он подчеркнул необходимость повторного анализа причин ДТП и акцентировал внимание на состоянии улиц и дорог.

Кроме того, Михаил Ведерников выделил важность системы уличного освещения, призвав проверить работоспособность фонарей на участках, где чаще всего происходят аварии.

Губернатор также поручил главам муниципалитетов принять меры по восстановлению освещения на дорогах, усилить контроль за устранением недостатков и предотвратить отключение освещения в ночное время.

Напомним, что ранее врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Главные тезисы читайте здесь.