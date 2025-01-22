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О ДТП, безопасности на дорогах и предложениях ГАИ поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Владимир Папорт. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Главное из эфира:

  • 21 ДТП произошло в Псковской области с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. 24 человека в результате получили ранения, один погиб. Однако эти показатели лучше, чем годом ранее;
  • в целом в 2024 году произошёл рост показателей аварийности, в том числе на 33 % выросло число погибших в ДТП. Главная причина – интенсификация движения на дорогах, рост туристического трафика. Но более 90 % ДТП происходят по вине водителей;
  • в Псковской области на данный момент 126 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и 18 мобильных. В подавляющем большинстве они способны фиксировать нарушение скоростного режима. К 1 марта появится 46 новых комплексов, способных фиксировать выезд на встречную полосу, игнорирование сигналов светофора, непристёгнутые ремни безопасности. Новые комплексы заменят технически устаревшие;
  • число комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в регионе продолжит расти: новая партия придёт во второй половине 2025 года;
  • все ДТП с участием водителей, у которых стаж меньше двух лет, разбираются. В том числе выясняется, в какой автошколе и как они учились. Однако таких ДТП порядка 2 % от общего числа. Самая «опасная» же категория водителей – со стажем 10–15 лет, которые слишком уверены в себе;
  • в 2024 году сотрудники Госавтоинспекции составили более 1,2 тысячи дел об административных правонарушениях в отношении водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от освидетельствования. 222 человека повторно управляли автомобилем после лишения прав. В результате в отношении 310 человек применили административный арест, 961 водителя лишили прав, 68 оштрафовали;
  • в 2024 году к административной ответственности было привлечено 2 800 пешеходов – в основном за переход дороги в неправильном месте и отсутствие светоотражателей;
  • также в 2024 году к административной ответственности было привлечено более 200 владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ). С их участием произошло 21 ДТП, в которых 20 человек получили ранения и два погибли;
  • на заседании межведомственной рабочей группы в правительстве Псковской области было принято решение об установке композитных ограждений из пластиковых материалов в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещён». Они должны появиться на семи участках федеральных дорог в Псковской области;
  • ещё одна инициатива областной Госавтоинспекции – создание пунктов дежурства cкорых на трассах. Планируется пока организовать их в деревне Лудони (Стругокрасненский муниципальный округ) и Новгородке (Пушкиногорский район). Это позволит экипажам скорых оперативно приезжать к местам ДТП на оживлённых трассах и своевременно доставлять пострадавших в больницы. В перспективе такие посты нужны ещё на трассе Москва – Балтия;
  • 34 организации привлекли к ответственности в Псковской области за ненадлежащее содержание дорог в 2024 году.

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