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Общество

Трассовые медицинские пункты появятся на дорогах Псковской области в этом году

Вопрос о создании трассовых медицинских пунктов в Псковской области затронули на первом в этом году заседании межведомственной региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которая прошла под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

О проработке этого вопроса доложила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Соответствующее поручение глава региона дал на одном из заседаний комиссии по безопасности дорожного движения в конце прошлого года.

Трассовые медицинские пункты помогут значительно сократить время прибытия медиков к местам дорожно-транспортных происшествий на загруженных трассах, обеспечивая оперативное оказание экстренной помощи пострадавшим и их быструю транспортировку в медицинские учреждения, отметили в пресс-службе правительства. В этом году такие пункты планируется установить в деревне Лудони (Струго-Красненский муниципальный округ) и деревне Новгородка (Пушкиногорский район).

На заседании комиссии участники также обсудили важные вопросы, касающиеся введения временных ограничений на движение транспортных средств в весенний период. Кроме прочего, был представлен отчет о выполненных мероприятиях и рассмотрены данные по аварийности за 2024 год.

Напомним, что ранее врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Главные тезисы читайте здесь.

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