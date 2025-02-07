Трассовые медицинские пункты появятся на дорогах Псковской области в этом году

17:43, 07 февраля 2025, ПАИ

Вопрос о создании трассовых медицинских пунктов в Псковской области затронули на первом в этом году заседании межведомственной региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которая прошла под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

О проработке этого вопроса доложила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Соответствующее поручение глава региона дал на одном из заседаний комиссии по безопасности дорожного движения в конце прошлого года.

Трассовые медицинские пункты помогут значительно сократить время прибытия медиков к местам дорожно-транспортных происшествий на загруженных трассах, обеспечивая оперативное оказание экстренной помощи пострадавшим и их быструю транспортировку в медицинские учреждения, отметили в пресс-службе правительства. В этом году такие пункты планируется установить в деревне Лудони (Струго-Красненский муниципальный округ) и деревне Новгородка (Пушкиногорский район).

На заседании комиссии участники также обсудили важные вопросы, касающиеся введения временных ограничений на движение транспортных средств в весенний период. Кроме прочего, был представлен отчет о выполненных мероприятиях и рассмотрены данные по аварийности за 2024 год.