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Екатерина Гончарова: В Псковской области предприняты важные шаги к совершенствованию системы поддержки участников СВО и их семей

В Псковской области предприняты важные шаги к совершенствованию системы поддержки участников СВО и их семей, заявила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

«Недавние изменения в указе о мерах поддержки, внесённые губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, направлены на уточнение и расширение спектра помощи, предоставляемой отдельным категориям граждан РФ и их семьям, связанным с проведением специальной военной операции. Эти корректировки отражают стремление региональных властей максимально эффективно реагировать на текущую ситуацию», – отметила Екатерина Гончарова.

Она отметила, что включение в программу поддержки детей ветеранов СВО, получивших инвалидность, в части обеспечения горячим питанием в образовательных учреждениях – позитивный сигнал, демонстрирующий заботу о будущем подрастающего поколения. Обеспечение мер поддержки семьям военнослужащих, пропавших без вести, также важный элемент социальной защиты, добавила Екатерина Гончарова.

«Расширение круга лиц, имеющих право на единовременную выплату в случае гибели участника СВО в ситуациях отсутствия прямых наследников, свидетельствует о стремлении учесть различные жизненные обстоятельства и обеспечить максимально возможную поддержку близким погибшего. Примечательно, что корректировка нормативного акта была проведена на основе обратной связи с местным населением и представителями территориального общественного самоуправления, что подчёркивает принцип открытости и диалога власти с обществом при принятии социально значимых решений. Внесённые изменения однозначно можно рассматривать как позитивное развитие региональной системы социальной поддержки, направленное на повышение её адресности, эффективности и соответствия потребностям граждан, затронутых событиями, связанными с СВО», – отметила спикер.

По её словам, дальнейшее развитие и совершенствование подобных мер является важным фактором укрепления социальной стабильности и чувства уверенности в завтрашнем дне.

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