Игорь Иванов – о новых мерах поддержки семьям военнослужащих: Укрепляют соцгарантии для всех, кто отдаёт свои силы, здоровье и жизни за нашу безопасность

21:30, 07 февраля 2025, ПАИ

Псковские профсоюзы выразили поддержку и одобрение нововведений, касающихся мер поддержки отдельных категорий граждан РФ и их семей, связанных с проведением спецоперации. Об этом заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он отметил, что обеспечение детей ветеранов СВО горячим питанием в школах и профессиональных образовательных организациях – это важный шаг к социальной защите тех, чьи родители защищают Родину. Он назвал меры поддержки для семей военнослужащих, объявленных пропавшими без вести, необходимыми и своевременными. Они помогут смягчить финансовую нагрузку на родственников в этот период.

«Что касается единовременных выплат при гибели участника СВО, решение о передаче права на выплаты совершеннолетним детям или братьям и сестрам погибшего — это справедливо, и учитывает интересы всей семьи. Эти меры подчеркивают заботу о тех, кто остался без поддержки, и важность социальной справедливости в нашем обществе. Мы уверены, что такие инициативы создают более благоприятные условия для семей военнослужащих и ветеранов, а также укрепляют социальные гарантии для всех, кто отдаёт свои силы, здоровье и жизни за нашу безопасность. Профсоюзы прикладывают все возможные силы для нашей Победы, осуществляют поддержку наших воинов, принимающих участие в специальной военной операции, с самого начала», – добавил Игорь Иванов, приводя в пример проведённые акции по сбору средств для помощи на передовой, концерты в поддержку бойцов, передачу необходимых вещей и оборудования на фронт.

«Профсоюзная солидарность и единство приблизят нашу Победу!», – подчеркнул он.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс ряд изменений в указ о поддержке семей участников СВО 5 февраля.