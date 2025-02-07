Выездную диспансеризацию и профосмотры трудовых коллективов проводят в Пушкиногорском районе

22:28, 07 февраля 2025, ПАИ

Около 70 жителей деревень Васильевское и Рубилово Пушкиногорского района прошли на этой неделе выездную диспансеризацию, организованную специалистами Островской межрайонной больницы совместно с администрацией района. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своём телеграм-канале.

По её словам, в период с ноября по февраль выезды медиков были организованы для сельского населения, проживающего на территории сельских населённых пунктов района, которые ранее было принято называть центральными усадьбами, и прилегающих к ним деревень. Помощь в сопровождении пожилых людей, желающих пройти медобследования, оказывают соцработники центра социального обслуживания населения района во главе с руководителем Оксаной Данченко.

«Приступаем к проведению профосмотров и диспансеризации сотрудников трудовых коллективов – уже 14 февраля специалисты-медики проведут необходимые обследования сотрудников комбината коммунальных услуг. Благодарю руководителя Островской межрайонной больницы Гайка Хачатряна и заведующего пушкиногорским филиалом Алика Халикова за оперативность в решении вопросов проведения медобследований и за возможность их организации в доступном для сельских жителей и сотрудников организаций и предприятий формате», – добавила Оксана Филиппова.

По всем вопросам прохождения диспансеризации можно обращаться в районную поликлинику по телефону (8 811-46) 2-13-61.

Всё о диспансеризации: что в неё входит, как помогает, кто и где может пройти – объясняют врачи.