Чем заняться в Пскове в выходные, посоветовал Борис Елкин

10:58, 08 февраля 2025, ПАИ

Культурно-просветительские, развлекательные и музыкальные мероприятия, которые состоятся в эти выходные в Пскове, порекомендовал посетить глава города Борис Елкин.

Жители и гости города могут посетить сегодня, 8 февраля, с 11:00 до 17:00 и в воскресенье, 9 февраля, с 10:00 до 16:00 выставку-ярмарку коллекционных растений и изделий ручной работы «Таблетка» (Октябрьский проспект, 34).

Также сегодня с 15:00 до 16:30 можно насладиться шедеврами классической музыки и песнями из советских кинофильмов в Псковском областном колледже искусств (Воеводы Шуйского, 2).

С 15:00 до 17:30 сегодня пройдёт интерактивный спектакль в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1).

Любители активного отдыха в субботу и в воскресенье с 11:00 до 22:00 могут покататься на коньках в Финском парке.

Кроме того, сегодня с 12:00 до 17:00 можно узнать о традиционной вышивке в Доме ремёсел (Некрасова, 8).