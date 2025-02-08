До -12 градусов и гололедица ожидаются на территории Псковской области 9 февраля

12:39, 08 февраля 2025, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 9 февраля. Об этом ПАИ сообщили Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами синоптики прогнозируют гололедицу.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -12 градусов, днем ожидается от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление будет высоким.

Ранее сообщалось, что экстремально высокое атмосферное давление зафиксировано в Псковской области.