До -12 градусов и гололедица ожидаются на территории Псковской области 9 февраля
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 9 февраля. Об этом ПАИ сообщили Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами синоптики прогнозируют гололедицу.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -12 градусов, днем ожидается от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
Ранее сообщалось, что экстремально высокое атмосферное давление зафиксировано в Псковской области.
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