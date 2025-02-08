Михаил Ведерников поздравил научное сообщество Псковской области с профессиональным праздником

13:34, 08 февраля 2025, ПАИ

С профессиональным праздником – Днём российской науки – поздравил научное сообщество губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в правительстве региона.

«Вузы Псковской области обладают большим научным потенциалом и вносят значимый вклад в развитие региона», – сказал он.

В частности, молодые учёные и студенты ПсковГУ проводят исследования в сфере биомедицины, работают над созданием программ обучения нейросетей, реализуют научные проекты в сфере выявления онкопатологий. Также они разрабатываю проекты в сфере экологии, математического моделирования, инженерных технологий.

Также глава региона отметил, что уникальную общероссийскую базу данных исторических материалов создали учёные ПсковГУ в рамках проекта «Без срока давности».

Кроме того, в Великолукской сельскохозяйственной академии проводят исследования в областях селекции и семеноводства, а также работают над повышением продуктивности животных. «Под руководством учёных академии создаются новые сорта овощных культур и разрабатываются планы племенной работы с применением маркерной и геномной селекции», – сказал Михаил Ведерников.

В рамках госзадания Министерства спорта Великолукская академия физкультуры и спорта проводит исследования повышения эффективности подготовки спортсменов и их скоростно-силовых качеств.

«У нас действительно много талантливых учёных, смелых исследователей и изобретателей. Создавайте новое, задавайте тренды, делайте открытия и смело идите вперёд. А мы всегда будем вас поддерживать», – пожелал губернатор.