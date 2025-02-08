В Куньинском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре

13:07, 08 февраля 2025, ПАИ

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Пыньки Куньинского района тела 54-летнего мужчины с признаками воздействия высоких температур. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с источником открытого огня.

В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.