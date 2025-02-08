В Куньинском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре
В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Пыньки Куньинского района тела 54-летнего мужчины с признаками воздействия высоких температур. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с источником открытого огня.
В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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