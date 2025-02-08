Стало известно, в каких населенных пунктах Псковской области молодые муниципальные служащие смогут получить по полмиллиона рублей
Стало известно, в каких населенных пунктах Псковской области молодые муниципальные служащие, впервые поступившие на службу, смогут получить по полмиллиона рублей. Постановление опубликовано на портале нормативно-правовых актов региона.
Согласно документу, выплату в 500 тысяч рублей могут получить молодые специалисты, впервые поступившим на муниципальную службу в населенные пункты Псковской области численностью населения менее 50 тысяч человек.
Напомним, в Псковской области принята региональная программа «Земский муниципальный служащий»
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