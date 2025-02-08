Снег никого не останавливает: псковский волонтёр рассказал о работе по уборке мазута на побережье Чёрного моря

19:37, 08 февраля 2025, ПАИ

Как проходит работа волонтёров по уборке мазута на побережье Чёрного моря рассказал председатель Общественного совета при комитете по молодежной политике Псковской области и руководитель Псковского отделения Российского экологического движения Сергей Елизаров. Видеозаписью поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Волонтёры со всей страны помогают очищать пляжи Краснодарского края от мазута. Эта беда объединила тысячи неравнодушных людей. Псковичи – тоже там. Погодные условия непростые, но это никого не останавливает», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также напомнил, что 24 февраля в Краснодарский край отправится делегация волонтёров Псковской области из десяти человек и поблагодарил всех, кто участвует в этой важной для всей страны работе.