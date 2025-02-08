Открытое наблюдение за звёздным небом прошло на Соколихе
Клуб «АстроПсков», Псковский планетарий и центр «Юный техник» организовали возле горы Соколихи открытое наблюдение за звёздным небом. Об этом пишет газета «Псковская правда».
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Фото: «Псковская правда»
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Фото: «Псковская правда»
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Фото: «Псковская правда»
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Фото: «Псковская правда»
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Фото: «Псковская правда»
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Фото: «Псковская правда»
Через телескоп псковичи смогли увидеть Юпитер, Луну, Марс. В мероприятии приняло участие порядка ста человек.
Ранее сообщалось, что Псковский планетарий проведёт для школьников бесплатные показы фильма «Звёзды Великой Победы».
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