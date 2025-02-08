Открытое наблюдение за звёздным небом прошло на Соколихе

22:35, 08 февраля 2025, ПАИ

Клуб «АстроПсков», Псковский планетарий и центр «Юный техник» организовали возле горы Соколихи открытое наблюдение за звёздным небом. Об этом пишет газета «Псковская правда».

Через телескоп псковичи смогли увидеть Юпитер, Луну, Марс. В мероприятии приняло участие порядка ста человек.

Ранее сообщалось, что Псковский планетарий проведёт для школьников бесплатные показы фильма «Звёзды Великой Победы».