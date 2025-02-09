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Общество

65% псковичей поддерживают предложение о запрете продажи алкоголя до 21 года

65% псковичей поддерживают предложение запретить продажу алкоголя людям до 21 года. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Напомним, что соответствующее предложение внёс председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ещё 21% псковичей не поддерживают подобную инициативу, а 14% пока что не определились.

Семь из десяти жителей Пскова, которые не употребляют алкоголь, а также 61% тех, кто это делает, такое предложение поддерживают.

При этом, псковичи от 35 до 45 лет чаще тех, кто их моложе и старше, согласны с такой инициативой. Таких было 72%.

Кроме того, женщины Пскова больше поддержали такое предложение, чем мужчины (73% против 57%).

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