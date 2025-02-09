Участник спецоперации из Пскова рассказал о своей жизни после ранения

15:14, 09 февраля 2025, ПАИ

Участник специальной военной операции Иван Портнов рассказал о своём восстановлении после ранения телеканалу «Первый Псковский».

Участник спецоперации тренируется в воркаут-центре. Сейчас он занимается спортом, но ещё не так давно защищал интересы Родины на Донецком направлении. Мужчина был тяжело ранен и вернулся домой.

Иван Портнов решил заняться волонтёрством и общением с боевыми товарищами. С недавнего времени он состоит в Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

«Я активно посещаю спортивные мероприятия и участвую в них. Вместе с товарищами привлекаем молодёжь. Также проводим уроки в школах и пытаемся донести, что они в первую очередь должны быть честными сами перед собой, чтобы они были добрыми и поступали по справедливости», – отметил военнослужащий.

Сейчас Иван Портнов работает на гражданке два через два. График позволяет помогать тем, кто возвращается к мирной жизни.

«Иван совсем недавно попал к нам в Ассоциацию. Он загорелся идеей организовывать, реализовывать различные проекты. Остальные ребята смотрят на его достижения. Очень важно, что он и детей сюда привлекает», – подчеркнул заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Камиль Ижболдин.

Добавим, что интервью о поддержке участников спецоперации и их семей, а также о возможностях для участников СВО в мирной жизни можно прочитать здесь.