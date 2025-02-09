«Тайные поклонники» и фейковые доставки: как мошенники обманывают россиян в преддверии 14 февраля

15:59, 09 февраля 2025, ПАИ

Различные схемы обмана придумывают мошенники в преддверии 14 февраля. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Киберпреступники в связи с этим днем активизируются и используют романтические поводы для того, чтобы обмануть россиян, предупредили в ведомстве.

В частности, мошенники могут использовать фейковые знакомства. Они создают ложные профили в социальных сетях или на сайтах знакомств, разыгрывают на чувства, а затем выманивают деньги.

Также злоумышленники создают ложные сайты доставки цветов, подарков и предлагают скидки или эксклюзивные подарки. Однако, после оплаты, мошенники прекращают общение и не выходят на связь.

Кроме прочего, может использоваться схема с тайным поклонником. Она создана для того, чтобы выманить смс-код и получить доступ к аккаунтам. Правоохранители, в том числе, призвали быть осторожнее на сайтах якобы известных брендов.