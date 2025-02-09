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Общество

Тренинги для более чем тысячи псковских школьников провели участники «Ольгинского десанта»

Тренинги и занятия для более чем тысячи школьников провели участники Молодёжной патриотической акции «Ольгинский десант. Десант Победы». Об этом сообщается в группе Псковского регионального отделения РСО в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение РСО

С 1 по 6 февраля для 450 школьников студенты провели серию мероприятий, посвященных сохранению памяти о Великой Отечественной войне на основе материалов проекта «Киноуроки». Кроме того, школьники написали письма поддержки для военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале.

«Важным направлением работы стала профориентация молодежи. Более 350 школьников приняли участие в тренингах, организованных совместно с Молодёжным кадровым центром Псковской области», – говорится в сообщении.

Ещё для 200 школьников провели антинаркотические тренинги и лекции, организованные управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Участники узнали о правовых последствиях незаконного оборота наркотиков и значимости здорового образа жизни.

Помимо просветительской деятельности, студенты оказали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и семьям участников специальной военной операции, помогают в благоустройстве мемориалов и памятных мест.

Ранее сообщалось, что около 80 человек принимает участие в Молодёжной патриотической акции «Ольгинский десант. Десант Победы» в Псковской области, организованной региональным отделением Российских студенческих отрядов.

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