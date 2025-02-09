Густой туман накроет Псковскую область 10 февраля
Туман, снижающий видимость до 500 метров, ожидается в некоторых районах Псковской области ночью и утром 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
«Ночью и утром 10 февраля местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.
Напомним, что при вождении автомобиля в тумане водителям следует избегать обгонов и ненужных маневров.
Ранее сообщалось, что до –14 градусов ожидается в Псковской области 10 февраля.
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