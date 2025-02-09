Густой туман накроет Псковскую область 10 февраля

18:33, 09 февраля 2025, ПАИ

Туман, снижающий видимость до 500 метров, ожидается в некоторых районах Псковской области ночью и утром 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Ночью и утром 10 февраля местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

Напомним, что при вождении автомобиля в тумане водителям следует избегать обгонов и ненужных маневров.

Ранее сообщалось, что до –14 градусов ожидается в Псковской области 10 февраля.