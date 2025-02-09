В начале недели ожидается потепление на Северо-Западе России
Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».
В начале недели, по прогнозам метеорологов, атлантический циклон принесет на Северо-Запад теплые воздушные массы, нагретые Гольфстримом. Наивысшая температура ожидается во вторник и среду, когда в западной части региона она будет колебаться от −1 до +4 градусов. После этого начнется похолодание, и к пятнице днем температура составит от –2 до −7 градусов.
Ранее сообщалось, что экстремально высокое атмосферное давление было зафиксировано в Псковской области 7 февраля.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 февраля 2025
Тренинги для более чем тысячи псковских школьников провели участники «Ольгинского десанта»
09 февраля 2025
99-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Невельского района Григорий Шарандо