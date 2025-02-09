В начале недели ожидается потепление на Северо-Западе России

19:47, 09 февраля 2025, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

В начале недели, по прогнозам метеорологов, атлантический циклон принесет на Северо-Запад теплые воздушные массы, нагретые Гольфстримом. Наивысшая температура ожидается во вторник и среду, когда в западной части региона она будет колебаться от −1 до +4 градусов. После этого начнется похолодание, и к пятнице днем температура составит от –2 до −7 градусов.

Ранее сообщалось, что экстремально высокое атмосферное давление было зафиксировано в Псковской области 7 февраля.