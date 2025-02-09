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Культура

Выставку из Калининграда о Пушкине открыли в «Михайловском»

Выставку «А. С. Пушкин на дипломатической службе» в рамках программы Дней памяти Пушкина открыли в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» сегодня, 9 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Выставку открывают заведующая информационно-коммуникационным отделом Калининградского историко-художественного музея Лианна Вердян и директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали в музее, экспозиция, которая рассказывает о мало известной широкому читателю сфере деятельности поэта, была создана сотрудниками Калининградского областного историко-художественного музея по материалам из собственного собрания и из фондов Историко-документального департамента МИД России (Архив внешней политики Российской империи).

На выставке представлено много архивных документов, среди которых, например, определение Государственной Коллегии иностранных дел о приеме на службу выпускников Царскосельского лицея, в том числе Александра Пушкина на должность коллежского секретаря с жалованием в размере 700 рублей в год.

«Известно, что в первые годы своей работы в коллегии поэт, в основном, занимался переводами деловой корреспонденции и состоял при архивной службе ведомства, а информацию, полученную здесь, использовал в работе «Заметки по русской истории XVIII века» (1822)», – отметили в музее.

Можно увидеть на экспозиционном стенде и докладную записку вице-канцлера Карла Нессельроде императору Николаю I, в которой вице-канцлер «испрашивал разрешения» о том, каким чином ему определить «…коллежского секретаря Пушкина» в Коллегию для работы с архивными материалами для сочинения Истории Петра I, проч., проч.

В оформлении стендов, добавили в музее, использованы современные фотографии, а также ряд художественных работ, среди которых живопись и графика Елены Ананьиной, Энгеля Насибулина, Игоря Лысенко, Александра Балабаева.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» уточнили, что новая выставка развёрнута в Зале президиума музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

Сотрудники музея также напомнили, что по давней традиции 10 февраля в годовщину гибели А. С. Пушкина, в Святогорском Свято-Успенском монастыре над его могилой отслужат литию. По традиции, заведённой ещё первым послевоенным директором музея-заповедника С. С. Гейченко, общую молитву начнут в час смерти поэта – в 14:45.

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