Четыре пожара произошло в субботу в Псковской области, погиб один человек

09:36, 10 февраля 2025, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области в субботу, 8 февраля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, пожар в одноэтажном жилом доме произошёл в деревне Пыньки Куньинского района. На месте пожара обнаружили погибшим 54-летнего мужчину. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Также баня горела в деревне Черёха Псковского района. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Кроме того, жилой дом горел в деревне Ложнево Псковского района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного оборудования.

Помимо этого, баня сгорела в деревне Лукьянцево Великолукского района. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.