Михаил Ведерников поздравил сотрудников представительства МИД России в Пскове с профессиональным праздником

11:02, 10 февраля 2025, ПАИ

С Днём дипломатического работника поздравил сотрудников представительства МИД России в Пскове губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Обращение глава региона разместил в своём телеграм-канале.

«Несмотря на все вызовы, вы успешно трудитесь над развитием отношений Псковской области с другими странами, обеспечиваете права и интересы соотечественников за рубежом и способствуете их возвращению на Родину», – отметил глава региона.

Правительство области тесно сотрудничает с МИД России, подчеркнул он. В 2024 году в регионе провели несколько значимых совместных мероприятий, обратил внимание Михаил Ведерников.

«В том числе состоялись пресс-туры иностранных журналистов по вопросам экономики, туризма и реализации госпрограммы по оказанию содействия в переселении соотечественников, проживающих за рубежом. Уверен, что и в этом году наше взаимодействие будет продолжено на столь же высоком уровне», – отметил Михаил Ведерников.

Он пожелал сотрудникам МИД успехов и всего самого доброго.