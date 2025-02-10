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Общество

Мошенники создают липовые приложения органов госвласти, предупреждают эксперты Банка России

Мошенники начали создавать фальшивые мобильные приложения государственных органов, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

Чтобы вредоносное приложение попало на телефон жертвы, мошенники под разными предлогами уговаривают человека установить на смартфон NFC-программу. «Аферисты предлагают обезопасить профиль на «Госуслугах», подать заявление на уплату налога или защитить банковские карты», – отметил Александр Иванов.

«После того как жертва скачивает приложение, ей предлагается «для верификации» приложить банковскую карту к смартфону», – предостерёг гость студии. Он объяснил, что так у человека создаётся иллюзия безопасности, так как он не вводит личные данные. Однако в этот момент NFC-модуль гаджета передаёт все реквизиты карты преступникам. «Злоумышленники создают виртуальную копию карты на своём устройстве и снимают с неё деньги в банкомате», – добавил эксперт.

Александр Иванов: «Информацию о новом мобильном сервисе любой организации всегда нужно перепроверять на её официальном сайте». Фото: ПАИ

Фальшивые приложения обычно маскируются под мобильный сервис Федеральной налоговой службы, Банка России и других ведомств. «Программы могут называться, к примеру, «Госуслуги. Верификация», «Защита карт ЦБ РФ», «ЦБРезерв+», «Сертификат безопасности», – перечислил Александр Иванов.

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