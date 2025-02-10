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Общество

Мероприятия по случаю дня трагической кончины Пушкина пройдут в Псковской области

Мероприятия по случаю 188 лет со дня трагической кончины А. С. Пушкина пройдут в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

На могиле поэта у стен Свято-Успенского Святогорского монастыря состоится лития с участием сотрудников Пушкинского заповедника, гостей и жителей Пушкиногорья. Начало мероприятия сегодня, 10 февраля, в 14:45. Кроме того, жители города почтут память возложением цветов у памятника «Пушкин и крестьянка» в 15:00.

Кроме того, ещё одно мероприятие состоится в Пскове. Псковичи смогут посетить концертный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Он состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии в 19:00.

Также 11 февраля в 10:30 пройдёт литературно-исторический час «День памяти А. С. Пушкина». Мероприятие состоится в Псковской областной библиотеке им. В. Я. Курбатова.

Ещё одно событие в регионе в честь этой даты – открытие художественной выставки «Последняя дуэль. Дмитрий Белюкин» из фондов Государственного музея А. С. Пушкина и Пушкинского заповедника. Оно состоится 12 февраля в 12:00 в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

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