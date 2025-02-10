Пригласительные билеты на псковский Сретенский бал закончились

14:42, 10 февраля 2025, ПАИ

Пригласительные билеты на X псковский Сретенский бал закончились, сообщили ПАИ в городском молодёжном центре Пскова.

«Мы хотели бы пригласить всех желающих, но, увы, помещение имеет свои ограничения, и нам важно обеспечить комфорт на площадках события каждому участнику», – подчеркнули организаторы.

Тем, кто успел взять билеты, напомнили о строгом соблюдении дресс-кода и возрастном ограничении.

Напомним, что десятый Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, пройдёт в Пскове 16 февраля с 15:00 до 20:00 в «Простории». Помимо основного танцевального мероприятия, участников ждут интерактивные зоны, концерт, фотозона.