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Псковичка стала призёром окружного первенства по биатлону

Псковичка Анастасия Делюкина стала серебряным призёром первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по биатлону, которое прошло в Ленинградской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер Олег Макеев.

На второй ступени пьедестала Анастасия Делюкина. Фото предоставил Олег Макеев

Окружное первенство проводилось среди спортсменов 2010-2011 годов рождения и являлось отборочным этапом для первенства России.

Сначала в рамках стартов прошли индивидуальные гонки. На дистанции пять километров Анастасия Делюкина заняла восьмое место, а Олеся Губарева стала девятой. Девушки отобрались на первенство России, которое пройдёт в Ярославской области с 11 по 17 марта.

Серебро Делюкина завоевала в спринте, а Олеся Губарева заняла пятое место. «В индивидуальных гонках всё могло быть лучше. Там с винтовкой возникли небольшие проблемы. Хороший результат. Анастасия Делюкина показала на индивидуальной гонке лучший ход с четырьмя промахами. Олеся Губарева вошла в десятку с чистой стрельбой, но она после болезни. Делюкина в спринте тоже допустила четыре промаха, но снова показала лучший ход», – отметил Олег Макеев.

Напомним, что ранее на первенство страны отобрался ещё один пскович Глеб Макеев.

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