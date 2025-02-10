Около пяти миллионов рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

16:27, 10 февраля 2025, ПАИ

Около пяти миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По информации следственных органов, несколько жителей Пскова, Великих Лук, Пыталово, а также Псковского, Великолукского и Дедовичского районов стали жертвами мошенников, которые звонили им и представлялись работниками банков и других организаций. Под разными предлогами злоумышленники сумели завладеть их деньгами.

В частности, тем, кто искал «быстрый» заработок, мошенники предлагали дополнительные доходы через интернет-платформы. Другим жертвам они сообщали о якобы готовящейся попытке несанкционированного оформления кредитов на их имя и настоятельно рекомендовали срочно перевести средства на «безопасные счета». Некоторые граждане стали жертвами обмана при покупке и продаже товаров в интернете.

В результате общая сумма убытков псковичей, среди которых были и пенсионеры, составила около пяти миллионов рублей. Они обратились в полицию за помощью. По данным случаям возбуждены уголовные дела, выясняются все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе.