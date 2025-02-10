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На сообщения о нахождении детей на льду неоднократно выезжали псковские спасатели в эти выходные

На сообщения о нахождении детей на льду неоднократно выезжали псковские спасатели в эти выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

Одно из сообщений поступило с улицы Киселёва в Пскове, на льду находилась группа подростков 12–14 лет. Также вызов поступил спасателям с улицы Юбилейной, 1 в деревне Родина.

«В настоящее время на реке Великой в черте Пскова образовался непрочный и очень опасный ледяной покров. На Псковском и Чудском озёрах также сохраняется лёд, но он имеет неравномерную структуру, с трещинами, разрывами ледового поля, промоинами и закрайками», – отметили в пресс-службе.

С несовершеннолетними провели беседы об опасности нахождения на водоёмах и напомнили, что в случае ЧП необходимо звонить по единому номеру 112.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли на водоёмах в Псковской области с начала года.

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