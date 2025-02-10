Память великого поэта почтили в Пушкинских Горах

16:43, 10 февраля 2025, ПАИ

Память Александра Пушкина почтили в 188-ю годовщину смерти поэта. Жители и гости Пушкинских Гор возложили цветы к его могиле у стен Святогорского монастыря. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

В мероприятии приняли участие глава района Оксана Филиппова и директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»









































Литию в память об Александре Пушкине отслужили епископ Великолукский и Невельский Сергий (Булатников), протоиерей Петр (Нетреба), иеромонах Артемий (Слесарев), игумен Василий (Бурков) и братия монастыря.

Поэтический дар Пушкина, его непревзойденный талант навсегда остался в сердцах поколений. Строки, написанные поэтом, с раннего возраста входят в жизнь ребенка; его стихи знакомы каждому, подчеркнула Оксана Филиппова.

«Сегодняшний день наполнен одновременно и болью утраты, и светлой благодарностью. Смерть поэта до сих пор воспринимается как глобальное трагическое событие. Величие пушкинского слова с годами приобретает все большую силу и значимость. Это как маяк, светоч, ведущий за собой и позволяющий нам найти ответы на множество вопросов о добре и зле, чести и достоинстве, любви и справедливости», – сказала она.

Директор Пушкинского заповедника, в свою очередь, зачитал высказывания Дмитрия Мережковского, Александра Островского, Александра Твардовского о Пушкине.

По традиции у могилы поэта прозвучали его стихотворения. Их прочитали школьники.