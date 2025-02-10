Главный тренер ФК «Псков» оценил первый контрольный матч сезона с «Луки-Энергией»

19:34, 10 февраля 2025, ПАИ

Главный тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ оценил первый контрольный матч нового сезона, который прошёл в Великих Луках с местным профессиональным коллективом «Луки-Энергия». Матч завершился в пользу великолукской команды со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече забил Александр Коренблюм в начале первого тайма. «Быстренько пропустили на третьей минуте. Центральные защитники не сработали как надо. Потом игра была равная. В первом тайме у них был состав ближе к основному. Во втором тайме начали делать замены, и мы тоже. У нас было шесть замен. Не знаю, как для них, но для нас перед турниром игра хорошая. Посмотрели в деле новых ребят 2007 года рождения. Мы удовлетворены. Понятно, что нет опыта игры со взрослыми, но молодцы, для первого раза нормально», – отметил Игорь Васильев.

Напомним, что ФК «Псков» примет участие в турнире на призы полпреда президента РФ в СЗФО. Состязания пройдут в Санкт-Петербурге с 17 по 24 февраля.

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