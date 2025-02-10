Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковскому юнармейскому отряду присвоили имя Героя России Александра Досягаева

Торжественная линейка, посвящённая присвоению юнармейскому отряду гимназии № 29 имени Героя России Александра Досягаева, прошла сегодня, 10 февраля. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

  • Торжественная линейка в гимназии №29
    Фото: телеканал «Первый Псковский»
  • Торжественная линейка в гимназии №29
    Фото: телеканал «Первый Псковский»
  • Торжественная линейка в гимназии №29
    Фото: телеканал «Первый Псковский»
  • Торжественная линейка в гимназии №29
    Фото: телеканал «Первый Псковский»

«В нашей гимназии полгода назад был создан юнармейский отряд, и сегодня произошло знаменательное событие – он обрёл своё имя. Ему присвоили имя Героя России, участника СВО, гвардии подполковника Александра Досягаева. Для нас это значительное событие, потому что отряд пополняется и на сегодняшний день в нём состоит уже 60 школьников, которые участвуют в различных патриотических мероприятиях и представляют город и Псковскую область в целом», – отметила директор гимназии № 29 Елена Синёва.

Елена Синёва. Скриншоты здесь и далее: телеканал «Первый Псковский»

Координатор юнармейских отрядов Пскова Александр Егоров подчеркнул, что сейчас в Пскове действует 24 таких отряда и большинство из них имеют почётные наименования. «Это не просто дань традиции, это необходимо для того, чтобы у ребят был наглядный пример достойного человека, который выполнил свой долг и показал, что такое гражданин своей страны», – сказал он.

Александр Егоров

Вдова Героя России Мария поблагодарила собравшихся за проведение подобного мероприятия и отметила важность того, что память будет храниться не только в их семье, но и как можно больше людей будут знать об Александре Досягаеве.

Вдова Героя России Мария

Ранее сообщалось, что документальный фильм о героях СВО «Нет задач невыполнимых. Александр Досягаев» представили в Псковской области на закрытом показе в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 февраля 2025

Борис Елкин поздравил коллектив представительства МИД России в Пскове с профессиональным праздником
10 февраля 2025

Дмитрий Чернышенко назвал проект передовой школы в Псковской области шагом в будущее России

10 февраля 2025

Псковский омбудсмен и замначальника МТУ Ространснадзора по СЗФО обсудили транспортную безопасность
10 февраля 2025

В строящейся школе на улице Киселёва откроется православная гимназия
10 февраля 2025

Псковскому юнармейскому отряду присвоили имя Героя России Александра Досягаева
10 февраля 2025

Память великого поэта почтили в Пушкинских Горах
10 февраля 2025

Псковские врачи через несколько проколов живота удалили пожилой женщине кисту
10 февраля 2025

100 окопных свечей для бойцов СВО сделала жительница Себежского района

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...