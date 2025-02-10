Псковскому юнармейскому отряду присвоили имя Героя России Александра Досягаева

17:35, 10 февраля 2025, ПАИ

Торжественная линейка, посвящённая присвоению юнармейскому отряду гимназии № 29 имени Героя России Александра Досягаева, прошла сегодня, 10 февраля. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».



Фото: телеканал «Первый Псковский»



Фото: телеканал «Первый Псковский»



Фото: телеканал «Первый Псковский»



Фото: телеканал «Первый Псковский»







«В нашей гимназии полгода назад был создан юнармейский отряд, и сегодня произошло знаменательное событие – он обрёл своё имя. Ему присвоили имя Героя России, участника СВО, гвардии подполковника Александра Досягаева. Для нас это значительное событие, потому что отряд пополняется и на сегодняшний день в нём состоит уже 60 школьников, которые участвуют в различных патриотических мероприятиях и представляют город и Псковскую область в целом», – отметила директор гимназии № 29 Елена Синёва.

Координатор юнармейских отрядов Пскова Александр Егоров подчеркнул, что сейчас в Пскове действует 24 таких отряда и большинство из них имеют почётные наименования. «Это не просто дань традиции, это необходимо для того, чтобы у ребят был наглядный пример достойного человека, который выполнил свой долг и показал, что такое гражданин своей страны», – сказал он.

Вдова Героя России Мария поблагодарила собравшихся за проведение подобного мероприятия и отметила важность того, что память будет храниться не только в их семье, но и как можно больше людей будут знать об Александре Досягаеве.

Ранее сообщалось, что документальный фильм о героях СВО «Нет задач невыполнимых. Александр Досягаев» представили в Псковской области на закрытом показе в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота».