Экс-капитан ФК «Псков» решил не возвращаться в команду после службы в армии

17:30, 10 февраля 2025, ПАИ

Экс-капитан футбольного клуба «Псков» и лучший бомбардир псковского коллектива Всеволод Фёдоров принял решение не возвращаться в команду после прохождения срочной службы в армии. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили главный тренер ФК «Псков» Игорь Васильев.

Ранее тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин сообщал, что Всеволод Фёдоров вернулся в расположение команды после окончания прохождения службы. «Да, Сева Фёдоров решил закончить. Не стал возвращаться», – сказал тренер команды Игорь Васильев.

Ещё команду покинули игрок основного состава, полузащитник Александр Савельев, а также нападающий 2006 года рождения Константин Прячкин. Не будет играть за ФК «Псков» и лучший ассистент прошлого сезона ЮФЛ Владимир Макеев. Он уехал в Санкт-Петербург в молодёжную команду «Возрождение». «Но у нас где-то 20 игроков в обойме, плюс ещё футболисты 2008 года рождения есть. Даже не можем всех внести в заявку на турнир, только 20 человек поедут. В случае чего можем менять», – подчеркнул Игорь Васильев.

Напомним, что ФК «Псков» примет участие в турнире на призы полпреда президента РФ в СЗФО. Состязания пройдут в Санкт-Петербурге с 17 по 24 февраля.

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