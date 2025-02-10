Дмитрий Чернышенко назвал проект передовой школы в Псковской области шагом в будущее России

18:07, 10 февраля 2025, ПАИ

Под председательством заместителя руководителя администрации Президента Максима Орешкина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось заседание координационного совета при правительстве РФ по созданию передовых общеобразовательных организаций, сообщается в телеграм-канале Правительства России.

Максим Орешкин отметил, что Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил до 2030 года создать не менее 12 передовых школ. Эти учреждения станут методическими центрами для школ всех федеральных округов и будут распространять лучшие педагогические практики. Передовые школы будут созданы в Новгородской, Псковской, Рязанской, Белгородской, Нижегородской областях и других регионах.

«Создание таких школ запланировано в каждом федеральном округе по нацпроекту "Молодежь и дети". Они будут способствовать подготовке кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики. Это не просто вопрос строительства еще 12 школ, это должен быть стратегический шаг в будущее нашей страны», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что на заседании принято решение одобрить представленную концепцию передовых школ. Важно, что в рамках нее будут прорабатываться не только научно-образовательная и инфраструктурная составляющие, но также и вопросы воспитательной работы, подготовки учителей и оценки успехов учеников.

Такой масштабный проект требует синхронизации усилий всех участников процесса. Министерство просвещения совместно с регионами, вузами и социальными партнерами уже готовит механизмы для этих изменений.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что первые флагманские школы планируется открыть 1 сентября 2027 года. «Выпускники будут развивать отечественные науку и экономику, и мы ставим задачу 100% трудоустройства учеников в ведущие компании», – отметил Сергей Кравцов.

О подробностях строительства флагманской школы в Пскове рассказал председатель профильного регионального комитета Андрей Ермаков в интервью ПАИ.

Ранее сообщалось, что делегация Псковской области приняла участие в окружном совещании по стратегии развития образования РФ до 2040 года.