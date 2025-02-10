Второй концертный показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское. Продолжение» начался в Пскове

19:21, 10 февраля 2025, ПАИ

Второй концертный показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское. Продолжение» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области проходит в БКЗ филармонии в Пскове сегодня, 10 февраля, в день памяти Пушкина, передаёт корреспондент ПАИ.

Стихи Пушкина звучат в исполнении народного артиста России Сергея Мигицко. В зале аншлаг, среди зрителей много детей и молодёжи.

Отметим, ровно год назад на сцене БКЗ Псковской областной филармонии представили первую часть мультфильма.