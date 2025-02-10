Второй концертный показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское. Продолжение» начался в Пскове
Второй концертный показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское. Продолжение» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области проходит в БКЗ филармонии в Пскове сегодня, 10 февраля, в день памяти Пушкина, передаёт корреспондент ПАИ.
Стихи Пушкина звучат в исполнении народного артиста России Сергея Мигицко. В зале аншлаг, среди зрителей много детей и молодёжи.
Отметим, ровно год назад на сцене БКЗ Псковской областной филармонии представили первую часть мультфильма.
Второй концертный показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское. Продолжение» начался в Пскове
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